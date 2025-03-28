Москва, 28 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 28 марта провели телефонный разговор, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Kremlin.ru

Главы государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Эрдоган выразил готовность оказать любую поддержку в урегулировании конфликта, включая организацию переговоров. Он также отметил: Анкара вносит вклад, чтобы Чёрное море не становилось зоной конфликта.

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