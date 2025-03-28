Десногорск, Смоленская область, 28 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Десногорска Смоленской области, выступавшего против СВО и публично призывавшего к массовым убийствам русских семей, включая детей и стариков.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный россиянин настаивал на необходимости расправляться с русскими и призывал к этому других пользователей в проукраинских и эмигрантских сообществах в одном из мессенджеров. Свои действия он объяснил ненавистью к российскому народу.

Против мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Как передавало ИА Регнум, СК РФ сообщало о намерении дать правовую оценку словам сенатора в Чехии Мирославы Немцовой, которая в соцсети Х опубликовала пост с призывом повторить для России блокаду Ленинграда 1941–1944 годов.

Ранее Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда, желая голода и смертей в масштабах страны. 72-летняя политическая фигура заявила, что для достижения такого эффекта нужно усилить западные санкции в отношении России, они должны быть ещё жёстче, «скрестим пальцы».