Суджа, Курская область, 28 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, она фактически уничтожена. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кадр из видео

«28 марта около 10.20 киевским режимом нанесён удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» по газоизмерительной станции «Суджа», — сказано в публикации оборонного ведомства.

В результате атаки со стороны ВСУ произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Соответствующее видео Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале.

Кроме того, около 15:00 27 марта украинские формирования вели прицельный артиллерийский обстрел энергообъекта «Россетей» в Белгородской области. В результате без электроснабжения остались потребители в Шебекинском районе.

Утром 28 марта российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 19 украинских ударных беспилотников, нацеленных на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Минобороны России назвало уловкой главы киевского режима Владимира Зеленского обещание прекратить удары, чтобы не допустить обрушения фронта и восстановить военный потенциал Украины за счёт Европы.

Эти и другие атаки, о которых сообщало МО, были совершены после того, как 18 марта Зеленский публично заявил о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Он отметил, что Киев якобы всегда выступал за прекращение ударов по таким объектам.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков при этом напомнил: президент РФ Владимир Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ВСУ ударов по энергетическим объектам в России и делать соответствующие выводы.