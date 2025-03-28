Бангкок, 28 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Во время мощного землетрясения в Бангкоке из бассейнов, расположенных на крышах высотных зданий, выливалась вода. Об этом рассказала российская туристка, ставшая очевидцем этих событий.

AP/TASS

«Я застала пик землетрясения в дороге, когда ехала на байке, в сторону Thailand Creative & Design Center (TCDC). Ощутила странное покачивание, схожее с ощущениями на небольшой лодке, но не сразу поняла, что происходит. У высоких домов из бассейнов выливалась вода», — рассказала она РБК.

Туристка также уточнила, что после толчка люди начали массово выходить из зданий. По её словам, атмосфера вокруг была тревожная из-за криков людей, громких сирен и высокой температуры, которая на тот момент составляла +35 градусов.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Бангкоке было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла. Оно было неглубоким, его амплитуда составляла 10 км, а эпицентр находился в соседней Мьянме. Оно началось примерно в 9:20 мск. Толчки продолжались около 10 минут.

В результате землетрясения в городе обрушилось строящееся высотное здание. По данным AFP, под его завалами оказались по меньшей мере 43 рабочих. Власти проводят экстренные спасательные работы.

На фоне сейсмособытия была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Полиция велела гражданам оставаться на улице, ведь возможны повторные толчки. Один из них, магнитудой около 6,4, вскоре произошёл.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания из-за мощного землетрясения ввела в Бангкоке режим чрезвычайного положения.