Москва, 28 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Задержанный за подготовку теракта агент украинских спецслужб рассматривал в качестве возможной цели один из многофункциональных центров в Москве. Это следует из видео, опубликованного 28 марта ФСБ.

Кадр из видео

На кадрах видно, как задержанный проводил разведку у здания МФЦ.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из административных зданий в Москве. Его должен был совершить ранее судимый россиянин по заданию киевского режима.

По плану спецслужб Украины, мужчина 1972 года рождения должен был подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. Бомбу с часовым механизмом он забрал из тайника, действуя по указанию куратора.

Как передавало ИА Регнум, позднее ФСБ опубликовала кадры допроса. Задержанный признался, что украинские спецслужбы завербовали его в феврале. Куратор пообещал ему 10 тыс. долларов, а также обещал после совершения теракта обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Ранее мужчина был осуждён в РФ за убийство, вымогательство и грабёж.

У задержанного изъяли смартфон, посредством которого он общался с куратором на Украине, и готовую к применению бомбу массой 5 кг. Взрывное устройство было изготовлено на основе аммонала и должно было быть приведено в действие с помощью часового механизма.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 30, ч. 2 ст. 205, ст. 222.1 УК РФ).