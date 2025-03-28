Бангкок, 28 марта, 2025, 12:08 — ИА Регнум. В Бангкоке могут произойти афтершоки после мощного землетрясения. О риске афтершоков в ближайшее время предупредил метеорологический департамент Таиланда, сообщила газета Khaosod.

Global Look Press

В ведомстве призвали проявить осторожность и оставаться на улице. Все экстренные службы города приведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, повторное сильное землетрясение было зафиксировано в соседней от Таиланда Мьянме. Магнитуда там составила 6,4. Очаг находился на глубине 30 км. Второе сейсмособытие случилось уже через 12 минут после первого.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. его зафиксировали в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7. По сведениям центра, очаг залегал на глубине 10 км. Это вызвало подземные толчки во многих районах Бангкока и его окрестностей.

В результате землетрясения в Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание. По данным AFP, под его завалами оказались по меньшей мере 43 рабочих. Власти проводят экстренные спасательные работы.

На фоне сейсмособытия объявили эвакуацию жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания из-за мощного землетрясения ввела в Бангкоке режим чрезвычайного положения.

В стране временно приостановили работу аэропорты.