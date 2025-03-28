Москва, 28 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Публичные обещания о якобы прекращении ударов по российским энергообъектам служат главе киевского режима Владимиру Зеленскому очередной уловкой, чтобы не допустить обрушения фронта и восстановить военный потенциал Украины за счёт Европы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Juliane Sonntag/Global Look Press

В ведомстве сообщили, что в минувшие сутки украинские войска продолжали атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Для ударов ВСУ применяли беспилотники различных типов и реактивную систему залпового огня HIMARS.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников», — подчеркнули в МО.

Уточняется, что около 15 часов 27 марта ВСУ вели прицельный артиллерийский обстрел энергообъекта «Россетей» в Белгородской области. В результате без электроснабжения остались потребители в Шебекинском районе.

Утром 28 марта украинские военные обстреляли, предположительно, реактивными снарядами HIMARS, газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. На станции начался сильный пожар, которой фактически уничтожил объект.

Кроме того, утром 28 марта российские расчёты ПВО нейтрализовали 19 украинских ударных беспилотников, нацеленных на инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Эти и другие атаки, о которых сообщало МО, были совершены после того, как 18 марта Зеленский публично заявил о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики. Он отметил, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по таким объектам.

Ранее в тот день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России сразу отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего были сбиты семь дронов, уже направленных по целям на Украине.

В Минобороны 25 марта подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам на Украине.

Согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме, был опубликован 25 марта. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, при этом в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.