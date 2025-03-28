Москва, 28 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«28 марта около 10.20 киевским режимом нанесён удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — указано в публикации.

В ведомстве также сообщили, что тем же утром российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных беспилотников самолётного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

При этом днём ранее в результате прицельного артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе Белгородской области, добавили в министерстве.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой главы киевского режима Владимира Зеленского«, — заключили в Минобороны.

В ведомстве также уточнили, что целью этих ложных заявлений Зеленского является стремление не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановление своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, а российские военнослужащие даже сбили семь своих дронов, уже направленных по целям на Украине.

Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Ранее в Минобороны также отмечали, что удары ВСУ по энергообъектам России вопреки действующему мораторию являются свидетельством недоговороспособности режима Зеленского и его намерений сорвать достигнутые Москвой и Вашингтоном соглашения.