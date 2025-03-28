Бангкок, 28 марта, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Аэропорты Таиланда приостановили работу после мощного землетрясения. Об этом 28 марта сообщила газета The Nation.

Global Look Press

«В связи с землетрясением <…> был издан общенациональный приказ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда», — сообщило издание в социальной сети Х.

Позднее издание сообщило, что аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке временно приостанавливал выполнение рейсов на 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения: в 31 км северо-западнее города Мандалай и в 19 км южнее города Сагайн. По данным сайта Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 7,7. Это вызвало подземные толчки во многих районах Бангкока и его окрестностей.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Бангкоке было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла. Оно было неглубоким, его амплитуда составляла 10 км, а эпицентр находился в соседней Мьянме.

Землетрясение началось примерно в 9:20 мск. Толчки продолжались около 10 минут. От сейсмической активности вода из бассейнов на крышах высотных зданий в Бангкоке выплёскивалась через край, а со многих высоток падали обломки.

В результате землетрясения в городе обрушилось строящееся высотное здание. По данным AFP, под его завалами оказались по меньшей мере 43 рабочих. Власти проводят экстренные спасательные работы.

На фоне сейсмособытия объявили эвакуацию жителей высотных домов. Полиция велела гражданам оставаться на улице, ведь возможны повторные толчки. Один из них, магнитудой около 6,4, вскоре произошёл.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания из-за мощного землетрясения ввела в Бангкоке режим чрезвычайного положения.