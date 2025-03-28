Москва, 28 марта, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Зарубежные компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и о новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — указал он в публикации в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал возможное возвращение на российский рынок ушедших южнокорейских брендов.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта газета The Korea Times сообщила, что Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. В издании отметили, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона. При этом уточняется, что главным условием для возвращения является мирное урегулирование украинского конфликта и отмена антироссийских санкций.

Ранее итальянская компания Ariston, производящая системы отопления, вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ. Президент России Владимир Путин 26 марта подписал указ, согласно которому ООО «Аристон Термо Рус», российская «дочка» итальянского холдинга, вернулась во владение и полное управление материнской компании.

В марте 2025 года Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако, по словам российского лидера, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.