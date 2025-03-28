Луганск, 28 марта, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске, пострадал один человек. Об этом сообщил пресс-центр МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ЧП случилось на улице Краснодонской. После взрыва начался пожар, площадь которого достигла 400 кв. метров. Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего 53-летнего мужчину. Его доставили в больницу с ожогами.

«Сотрудники ведомства не допустили распространения огня на соседние ёмкости с газом», — добавили в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 34 специалиста и шесть единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало о других ЧП, вызванных утечкой газа. В посёлке Красногорском Челябинской области 27 марта газ взорвался в одной из квартир многоэтажного дома. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

В Махачкале 25 марта произошло два взрыва: в 14-этажном жилом доме на улице Гапцахской и в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. В многоэтажке при взрыве пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. В мэрии сообщили, что дом входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию.

В результате взрыва на проспекте Имама Шамиля пострадали четверо. Министерство энергетики республики назвало в качестве вероятной причины ЧП утечку газа на подземном газопроводе.