Москва, 28 марта, 2025, 11:31 — ИА Регнум. 27 марта состоялась премьера документального фильма «В их домах разверзлась бездна», который рассказывает о зверствах ВСУ с момента их вторжения в курское приграничье.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Первый документальный фильм о жизни жителей курского приграничья в оккупации киевского режима в рамках авторского проекта «Макс Лайф» снял молодой блогер Максим Ануфриев. Известно, что автор проекта болен спинально-мышечной атрофией и на данный момент из всего его тела функционирует лишь голова. В каждом из еженедельных выпусков проекта он делится своим опытом и пониманием этого мира.

«В последние дни я активно работал над фильмом, который призван напомнить каждому из нас о важных, простых вещах. Сегодня я готов поделиться им с вами», — написал Ануфриев в своем Телеграм-канале.

В основу сюжета были положены письма пожилой жительницы села Мартыновка Суджанского района Татьяны Васьковой, погибшей во время оккупации в Курской области.

Уже сейчас фильм доступен на Rutube.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года RT в новом фильме «Курск. Плечом к плечу» представила хронику вторжения украинских войск на территорию Курской области.

Главный герой документальной ленты Иван Ковалев отправил мать из горящей Суджи на инкассаторской машине. Сам он чудом смог выбраться из города, пройдя по полям пешком 15 километров и прячась от дронов. Весь свой путь Иван снял на камеру мобильного телефона, запечатлев вторжение украинских войск на территорию России в Курской области.