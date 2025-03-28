Москва, 28 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Сообщения о том, что у министра обороны США Пита Хегсета есть электронная почта на российском хостинге Mail.ru и российский номер телефона, не соответствуют действительности. Это выяснил эксперт из международной организации по противодействию дезинформации Global Fact-Checking Network Тимофей Ви, разоблачив фейки.

Global Look Press

Ранее о якобы наличии у главы Пентагона российской почты и телефонного номера сообщили финский эксперт Пекка Каллионеми, известный своими антироссийскими нарративами, и украинские Telegram-каналы. Ви разоблачил этот фейк, зарегистрировав почтовый ящик с адресом, который якобы принадлежит Питу Хегсету.

«Я вижу, все спрашивают, почему у министра обороны Пита Хегсета был аккаунт в российской почте? У него его не было, потому что этот аккаунт никогда не существовал. До сих пор. Я только что его зарегистрировал», — написал эксперт в соцсети X.

Это свидетельствует о том, что такого ящика ранее не существовало. Согласно правилам Mail.ru, даже если пользователь удалил почтовый ящик или он стал недоступен из-за длительной неактивности, повторная регистрация с тем же адресом невозможна.

«В рамках сервиса не предусмотрена возможность повторной регистрации электронного почтового ящика с аналогичным уникальным именем», — говорится в правилах Mail.ru.

Отмечается, что на зарегистрированный Тимофеем Ви почтовый адрес начали поступать десятки писем от американцев, обвиняющих Пита Хегсета в предательстве. Более того, на скриншоте, сделанном Ви при регистрации почты, виден его российский номер телефона. Однако украинские пользователи проигнорировали этот момент и сделали вывод, что номер также принадлежит Хегсету.

Некоторые журналисты из России, проживающие в Эстонии, утверждали о наличии аккаунта на форуме Warrior Forum с использованием данного адреса. Однако они сами признали, что база данных форума содержит много недостоверной информации. Более того, регистрация на этом форуме с российским адресом электронной почты невозможна.

Как сообщало ИА Регнум, недавно Хегсету пришлось объясняться из-за сообщений об утечке секретных данных по ударам американских военных в Йемене. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что никто не отправлял военные планы. Таким образом Хегсет прокомментировал скандал из-за того, что главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга якобы случайно добавили в групповой чат, в котором обсуждались удары по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах».

Газета Politico написала, что инцидент с закрытым чатом привёл президента США Дональда Трампа в ярость из-за того, что у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца был номер главного редактора журнала The Atlantic, который раскрыл содержание переписки. Главу Белого дома взбесило то, что Уолтц оказался «таким глупым», указало издание.