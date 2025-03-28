Бангкок, 28 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават по итогам экстренного совещания из-за мощного землетрясения ввела режим чрезвычайного положения (ЧП) в Бангкоке. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) в соцсети X.

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«Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение в Бангкоке», — указано в публикации.

Ранее отмечалось, что Чинават узнала о происшествии, находясь в провинции Пхукет с инспекцией. Она распорядилась провести экстренную встречу по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Бангкоке было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла. Оно было неглубоким, его амплитуда составляла 10 км, а эпицентр находился в соседней Мьянме.

Землетрясение началось примерно в 9:20 мск. Толчки продолжались около 10 минут. От сейсмической активности вода из бассейнов на крышах высотных зданий в Бангкоке выплёскивалась через край, а со многих высоток падали обломки.

На фоне сейсмособытия объявили эвакуацию жителей высотных домов. Полиция велела гражданам оставаться на улице, ведь возможны повторные толчки. Один из них, магнитудой около 6,4 балла, вскоре произошёл.

В результате землетрясения в городе обрушилось строящееся высотное здание. По данным AFP, под его завалами оказались по меньшей мере 43 рабочих. Власти проводят экстренные спасательные работы.