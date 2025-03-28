Москва, 28 марта, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Дежурные расчёты противовоздушной обороны за ночь сбили 78 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там перехватили 32 БПЛА. Ещё 19 беспилотных аппаратов уничтожили над Саратовской областью, 17 — над Курской.

Шесть вражеских дронов нейтрализовали в Белгородской области, два — в Липецкой, по одному — в Ростовской и Тамбовской областях.

Власти ряда регионов сообщили о последствиях атак. В Воронежской области, уточнил губернатор Александр Гусев, дроны сбивали на подлёте к Воронежу, а также на юге региона, в общей сложности их уничтожили в пяти муниципалитетах. Он отметил, что в одном из мест падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. Пострадавших и разрушений в результате налёта нет.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений гражданских объектов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в небе над Чертковским районом. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.