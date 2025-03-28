Бангкок, 28 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Под завалами обрушившегося в результате землетрясения в Бангкоке здания остается много людей. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным издания, под завалами могут находится по меньшей мере 43 рабочих.

Уточняется, что обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений. По предварительным данным, в здании находились почти 50 рабочих, семь из них спаслись. Власти проводят экстренные спасательные работы.

Посольство России проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения.

Как сообщало ИА Регнум, в Бангкоке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла. Оно было неглубоким, его амплитуда составляла 10 км, а эпицентр находился в соседней Мьянме. Землетрясение началось примерно в 9:20 мск 28 марта. Толчки продолжались около 10 минут.

На фоне сейсмособытия объявили эвакуацию жителей высотных домов.