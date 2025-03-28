Москва, 28 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил первые результаты программы дистанционного мониторинга здоровья в регионе. У 72% подключенных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже компенсировалось состояние здоровья.

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Программа дистанционного мониторинга здоровья жителей реализуется во всех поликлиниках Мурманской области с января 2025 года. Она проводится правительством региона совместно со «Сбером» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России и направлена также на проведение исследований для разработки стандарта арктической медицины.

Мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли специальное обучение. К программе подключились уже более 2,5 тысячи пациентов.

«В Мурманской области внедряются новые технологии медицинского обслуживания, учитывающие особенности климата и условия проживания в Арктике», — сказал Андрей Чибис на Международном арктическом форуме, где он представил первые итоги программы президенту России.

По словам директора Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергея Жданова, запуск программы дистанционного мониторинга здоровья стал важным шагом на пути к развитию арктической медицины и улучшению состояния здоровья и качества жизни жителей Мурманской области.

«Тысячи людей уже используют наши технологии, умные устройства. Если врач видит отклонения предоставленных данных от нормы, он связывается с пациентом и предпринимает необходимые меры», — отметил Жданов.

Он подчеркнул, что дистанционный мониторинг уже сегодня помогает нормализовать состояние пациентов, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызова скорой помощи.

«Реализация проекта также позволит выявить влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне», — сказал Жданов.

Программа подразумевает дистанционный мониторинг важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также детей до 17 лет с отитами. Удалённое наблюдение происходит на цифровой платформе медицинской компании «СберЗдоровье» с применением специальных устройств, предоставляемых пациентам бесплатно в медицинских учреждениях.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями используют «умные» тонометры «СберЗдоровья», которые автоматически передают результаты измерений давления и пульса; дети с ЛОР-заболеваниями — «умную камеру здоровья», которая позволяет в рамках-онлайн консультации делиться с врачом изображениями внутренних полостей ушей горла и носа. Пациенты с сахарным диабетом используют глюкометры и передают данные на платформу самостоятельно или с помощью роботизированного обзвона.

На форуме также состоялось подписание трехстороннего соглашения о развитии партнерства между Сбербанком, правительством Мурманской области и НМИЦ им. В. А. Алмазова. Оно направлено на развитие арктической медицины в регионе и реализацию совместных проектов в сфере цифровой трансформации здравоохранения Мурманской области.