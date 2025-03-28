Симферополь, 28 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. В Симферополе в пятницу, 28 марта состоялась церемония прощания с военным корреспондентом газеты «Известия» Александром Федорчаком, погибшим 24 марта в ЛНР в результате обстрела ВСУ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Аллахвердиева

Прощание с военкором проходило на территории телерадиокомпании «Крым», в которой Федорчак начинал свою карьеру. С начала спецоперации он работал в зоне боевых действий почти каждый день, в том числе снимал сюжеты для телеканала «Звезда».

Проводить в последний путь погибшего в зоне спецоперации журналиста пришли его родственники, друзья и коллеги. На прощании был и глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Александр погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг. Он до конца оставался настоящим профессионалом, неравнодушным человеком и патриотом», — написал Аксенов в своем Телеграм-канале.

24 марта киевский режим выпустил два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки ВСУ погибло трое журналистов: военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

Через два дня, 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. От взрыва Анна Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения, его доставили на лечение в Москву.

Как передавало ИА Регнум, Организация Объединённых Наций (ООН) выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны ВСУ.

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН не сможет расследовать преступления киевского режима без соответствующего мандата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима в отношении российских журналистов со стороны профильных международных институтов, в том числе ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.