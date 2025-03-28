Кишинёв, 28 марта, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили в суд сектора Чеканы в Кишинёве, где будет рассматриваться вопрос её ареста. Об этом заявил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску, выступая на митинге в поддержку Гуцул.

Вениамин Демидецкий/ТАСС

«Насколько я понимаю и видел, Евгению Александровну уже привезли. Если заседание не будет закрытым, мы тоже будем там», — отметил он.

При этом корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что судебное заседание всё-таки пройдёт в закрытом формате.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

27 марта Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину и к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Политик также отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия призвала организацию оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения Гуцул. Молдавия обязана создать равные условия для всех политических сил страны для обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма, подчеркнул Лукашевич.