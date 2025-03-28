Москва, 28 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. За много лет до крушения батискафа «Синдбад» в Египте подводный аппарат уже находился в плохом состоянии. Об этом рассказала российская туристка Алёна, отдыхавшая в Хургаде в 2017 году.

Global Look Press

«Да, мы катались с семьей на батискафе «Синдбад». И хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный», ― процитировали «РИА Новости» россиянку.

Она добавила, что внутри батискаф был поцарапанный, с рваными сиденьями. По её словам, он «еле дышал, боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать». Кроме того, на борту не проводилось никакого инструктажа по безопасности, пассажирам не выдавались спасательные жилеты.

Алена также сообщила, что подводные прогулки широко рекламировалась туристам, при этом качество совершенно не соответствовало высокой цене. Большинство желающих покататься на батискафе было из России, при этом среди пассажиров всегда было много детей.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта около 10:00 мск в Хургаде произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице. На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян. Большинство из них были спасены и в дальнейшем доставлены в больницы и гостиницы.

В опубликованном списке многие фамилии повторяются: пять человек с фамилией Гордеев, четверо Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных. При крушении батискафа погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

Всего в больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, из них 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Личность ещё одного пострадавшего устанавливается. Медики диагностировали у пострадавших травмы головы, конечностей, ушибы, трудности с дыханием.

По данным генерального консульства РФ в Хургаде, семь туристов, в том числе пять детей, пострадавших в результате аварии, остаются в больницах. Врачи заверили, что здоровью госпитализированных россиян угрозы нет.

Согласно версиям, появившимся в СМИ и социальных сетях, одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом. В связи с крушением батискафа возбудили уголовное дело.