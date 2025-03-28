Москва, 28 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ 28 марта опубликовала кадры операции по задержанию россиянина, готовившего теракт в Москве.

Кадр из видео

На записи видно, как сотрудники российской службы производят задержание гражданина РФ, который по заданию украинских спецслужб планировал устроить взрыв в людном месте в Москве.

Кроме того, на кадрах видна работа сотрудников ФСБ с изъятым самодельным взрывным устройством (СВУ). Задержанный также дал признательные показания, в ходе которых разъяснил, что с помощью мессенджеров связался с украинскими спецслужбами и за вознаграждение в 10 тыс. долларов согласился доставить предмет по указанным координатам и выполнить все дальнейшие указания кураторов.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Предполагалось, что ранее судимый россиянин по заданию киевского режима подорвёт СВУ в месте массового скопления людей. Бомбу с часовым механизмом он забрал из тайника, действуя по указанию украинского куратора.

После совершения теракта украинский куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину. У мужчины изъяли бомбу массой 5 кг и смартфон, посредством которого он общался с Украиной. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 30, ч. 2 ст. 205, ст. 222.1 УК РФ).

Ранее 13 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пскове на железнодорожном вокзале, который планировали взорвать исламисты.

После террористической атаки они рассчитывали переправиться в одну из стран Ближнего Востока. В ходе задержания террористы оказали вооруженное сопротивление. Силовики нейтрализовали их ответным огнём.