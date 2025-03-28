Москва, 28 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. За 2023–2024 годы в магазинах низких цен сети «Светофор» было зафиксировано около 34 млн нарушений. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В сети дискаунтеров «Светофор» выявлены в общей сложности рекордные 34 млн нарушений. Большая часть из них, или около 23,2 млн случаев, связаны с несоблюдением требований работы касс. Ещё около 4,3 млн— попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтённой продукции. В этом случае речь в основном идёт о питьевой воде», — указано в статье.

Уточняется, что ещё около 2,2 млн нарушений связано с продажей продукции с истёкшим сроком годности. По данным ЦРПТ, преимущественно это связано с продажей молочной продукции. Также около 1 млн нарушений было зафиксировано при продаже пива.

В самом «Светофоре» при этом сообщили, что компания не закупает товары, срок годности которых истекает менее чем через две трети от установленного периода. Там уточнили, что внутри сети магазинов работает своя служба контроля качества.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года депутат Государственной думы Сергей Лисовский попросил правительство РФ проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных в них многочисленных нарушений. Роспотребнадзор после этого запланировал проверки магазинов сети, которые начались в январе.

21 февраля Роспотребнадзор сообщил, что после проверок магазинов торговой сети «Светофор» было изъято свыше 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объёмом более 300,1 т. При этом инспекторами было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении.