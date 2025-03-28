Сеул, 28 марта, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Три южнокорейских гиганта ― Hyundai Motor, LG и Samsung ― изучают возможность возвращения на российский рынок. Об этом сообщила газета The Korea Times.

Global Look Press

Издание отметило, что главным условием для возвращения является мирное урегулирование конфликта на Украине и отмена санкций.

«Поскольку переговоры о перемирии между Россией и Украиной набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», ― указано в сообщении.

Отмечается, что южнокорейский бизнес воспринимает Россию как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны США.

По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве. Возможность возвращения на российский рынок также рассматривают компании Hyundai Motor Group и Samsung Electronics, которые заморозили работу своих заводов на территории России.

Корейским компаниям, если они снова начнут работать в России, предстоят серьезные трудности, поскольку китайские конкуренты расширили там свою долю рынка, отметило издание.

Агентство Yonhap в середине февраля сообщило, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность возобновления своей деятельности в России и возвращения под контроль своего завода в Санкт-Петербурге на фоне американо-российских переговоров, а также в случае гипотетического снятия санкций. При этом в пресс-службе компании воздержались от официальных комментариев по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта южнокорейский производитель KGM (бывшая компания SsangYong) возобновил продажи автомобилей в России. Официальные поставки SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году. В 2023 году бренд после смены владельца переименовали в KGM.

Итальянская компания Ariston, производящая системы отопления, вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в Россию. Президент России Владимир Путин 26 марта подписал указ, согласно которому «Аристон Термо Рус», российская «дочка» итальянского холдинга, вернулась во владение и полное управление материнской компании.

В марте 2025 года Путин заявил, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. По словам главы государства, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул Путин.

Президент предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он также поручил правительству контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что все решения по возврату на российский рынок ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься в индивидуальном порядке специальной комиссией.