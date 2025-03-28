Москва, 28 марта, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Его должен был совершить ранее судимый россиянин по заданию киевского режима, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Кадр из видео

Предполагалось, что мужчина 1972 года рождения подорвёт самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. Бомбу с часовым механизмом он забрал из тайника, действуя по указанию украинского куратора.

«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ», — добавили в ЦОС.

Задержанный признался, что украинские спецслужбы завербовали его в феврале текущего года. Ранее мужчину судили за убийство, вымогательство и грабёж.

В ФСБ добавили, что у мужчины изъяли готовую к применению бомбу массой 5 кг и смартфон, посредством которого он общался с Украиной. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 30, ч. 2 ст. 205, ст. 222.1 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало о других случаях пресечения терактов. В Крыму, как стало известно 28 марта, задержали 18-летнего неонациста, планировавшего поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб. За теракт ему пообещали $1 тыс. Прежде крымчанин участвовал в нападениях на граждан, портил их имущество, совершал поджоги и наносил экстремистскую символику. В отношении него возбудили уголовное дело.

В начале марта ФСБ проинформировала о пресечении терактов в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций метро Москвы. Атаки готовил сторонник радикального исламизма, который во время задержания оказал сопротивление и был нейтрализован. Планируя теракты, он провёл разведку и купил нужные компоненты. Затем мужчина собирался уехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды международной террористической организации.