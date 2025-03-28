Москва, 28 марта, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему кражи денег у пенсионеров — они представляются работниками Пенсионного фонда и сообщают о взломе или блокировке их аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Звонящий под видом работника Пенсионного фонда называет пожилым людям их полное имя, фамилию, имя и отчество, а также место жительства, а затем предлагает обратиться в службу техподдержки якобы из-за взлома аккаунта на «Госуслугах». Продиктованный номер телефона также принадлежит мошенникам.

Затем из «техподдержки» злоумышленники переводят жертву на линию к фальшивым сотрудникам полиции, которые убеждают пострадавших перевести деньги на «безопасный счет».

«Человек, оказавшись в стрессовой ситуации, выполняет всё, что требуют от него мошенники», ― процитировал ТАСС представителя управления.

В МВД призвали пенсионеров быть бдительными и не поддаваться давлению со стороны неизвестных лиц.

Как передавало ИА Регнум, в начале января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил об участившихся случаях кражи денег у пенсионеров через схему по настройке ТВ-оборудования. По словам депутата, новая схема мошенничества состоит в том, что под видом специалистов по ремонту или настройке телевизионных приставок мошенники, пользуясь доверчивостью, берут у пожилых людей намного больше денег, чем изначально оговоренная сумма. Парламентарий посоветовал не пускать незнакомых людей в квартиру, дополнительно звонить в организации, представителями которых представляются сотрудники по ремонту и настройке, а в случае кражи и необоснованного завышения цен — незамедлительно обращаться в полицию.

В марте в МВД предупредили россиян о том, что мошенники под видом жильцов регистрируются в домовых чатах и выставляют объявления с фишинговыми ссылками. Через такие ссылки телефон заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и дальнейшего получения доступа к средствам.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в случае получения мошенниками доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» первым делом нужно заблокировать учетную запись, использовав для этого приложение портала или техническую поддержку МФЦ.