Москва, 28 марта, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Юная российская актриса Екатерина Темнова попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщил ТАСС.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Темнову, известную по роли в сериале «Манюня», внесли в обновленный список «Миротворца» как человека, «представляющего угрозу» национальной безопасности Украины. Причиной стало участие девочки в мероприятии, проходившем в «Артеке» в Крыму. В частности, актриса представила тему занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» в честь 100-летия лагеря.

Отмечается, что 14-летняя девочка стала одной из самых юных персон, попавших в этот список.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в базу «Миротворца» попала писательница и драматург Фаина Савенкова из Луганска, которой на тот момент было 12 лет. Ее внесли в списки как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины. Администраторы портала расценили как «распространение фейков и собственных домыслов» обращение Савенковой, которое она направила к членам Совета Безопасности ООН. Школьница попросила не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

В ноябре 2024 года Савенкова обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу и призвала его закрыть онлайн-ресурс и привлечь его создателей к ответственности.

В октябре прошлого года в базе «Миротворца» оказался генсек ООН Антониу Гутерриш. Киевские террористы внесли его в список вскоре после участия в саммите БРИКС в Казани.

Скандально известный украинский сайт «Миротворец», созданный в августе 2014 года, публикует личные данные людей, которых его администраторы считают «изменниками родины». В свою базу сайт включил многих российских деятелей, в том числе политиков, журналистов, военных и общественников.