Украина, 28 марта, 2025, 08:52 — ИА Регнум. В Херсоне нанесен удар по железнодорожному вокзалу и близлежащей инфраструктуре. В результате повреждения получил поезд сообщением Херсон ― Львов, сообщили украинские Telegram-каналы.

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Отмечается, что херсонский вокзал играет ключевую роль в обеспечении украинских войск боеприпасами и снаряжением. При этом состав, по которому пришелся удар, использовался для логистического обеспечения Вооружённых сил Украины в регионе.

«Несколько вагонов уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре города «началась суета», некоторые районы остались без света.

В Минобороны России пока не сообщали о нанесении ударов по целям в Херсоне. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что российские военные в рамках специальной военной операции на Украине никогда не работают по гражданским целям.

Ранее, 28 февраля и в ночь на 1 марта, сообщалось о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе во временно оккупированном ВСУ Херсоне, а также в Харькове, Киеве, Одессе и Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время складывается благоприятная военно-политическая ситуация для освобождения Херсона и всего правобережья Херсонской области.

Российские войска 27 марта нанесли удары по производственным зданиям оружейного предприятия на Украине, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также цехам изготовления ударных беспилотников и базе снабжения ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили бойцов и технику украинских формирований, а также иностранных наёмников в 157 районах. Российские силы противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки были ликвидированы 137 беспилотников ВСУ самолётного типа.