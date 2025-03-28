Симферополь, 28 марта, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму неонациста, планировавшего поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб. Об этим сообщили журналистам в управлении ведомства по региону и городу Севастополю.

ФСБ РФ/РИА Новости

Задержанному 18 лет, он является сторонником террористической неонацистской организации. Ранее крымчанин участвовал в нападениях на граждан, портил их имущество, совершал поджоги и наносил экстремистскую символику.

«По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, главарь украинской террористической организации дал юноше задание поджечь мечеть, пообещав за это $1 тыс.

Установлено также, что крымчанин администрирует в Telegram аккаунт и канал антироссийской и неонацистской направленности.