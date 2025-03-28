Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Момент затопления батискафа «Синдбад» с туристами в египетской Хургаде попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Global Look Press

Кадры были сняты на смартфон российской туристкой. На не совсем четких кадрах видно, что началось погружение батискафа, несмотря на открытые люки. В этот момент те, кто ещё не успел спуститься, стали кричать, двигаться, а через несколько секунд лодка ушла под воду.

Туристы из Москвы хотели показать двум маленьким внукам семи и восьми лет подводный коралловый риф и купили билеты за 7 тыс. рублей на подлодку. Перед посадкой дети захотели в уборную, и из-за этого они задержались. На палубе оставалось ещё минимум пять человек, но батискаф уже начал погружаться под воду. За секунды люди оказались в море, а выбравшись на понтоны, начали спасать остальных.

Как сообщало ИА Регнум, пять взрослых и двое детей, пострадавших в результате инцидента с батискафом «Синдбад» в египетской Хургаде, остаются в больницах, информировали в генконсульстве РФ в Хургаде.

Опубликован список фамилий 45 россиян, которые находились на потерпевшем крушение батискафе «Синдбад». Многие фамилии повторяются: Гордеевых пять, четверо Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных.

При крушении батискафа 27 марта погибли шесть россиян, в том числе двое детей.