Боао, Китай, 28 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Европейцы переживают деиндустриализацию, но Россию это не радует, поскольку с Европой традиционно складывались взаимовыгодные отношения. Об этом 28 марта заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Government.ru Алексей Оверчук

«По какой-то причине в Европе решили, что мы им больше не нужны. Если бы они занимались анализом, им… следовало бы помнить, что они экономили и сокращали свои расходы на оборону, потому что их безопасность обеспечивалась США. Они сокращали свои расходы на счета за электроэнергию, потому что Россия поставляла дешёвую и надёжную энергию. Они сокращали свои расходы на потребительские товары, потому что товары, доступные по цене, поставлялись Китаем», — отметил Оверчук в ходе выстуления на Азиатском форуме в Боао.

Он добавил, что из-за собственной политики структура расходов европейцев изменилась, теперь они несут ответственность за последствия таких решений.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал об энергетическом самоубийстве Евросоюза. По его словам, стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе, а также возможен шок цен на газ.

Президент Владимир Путин отмечал, что страны ЕС рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у неё газ, однако в европейской экономике начались необратимые негативные процессы. Он также указал на то, что США у себя создали более благоприятные условия для бизнеса, и многие компании начали переносить производство из Европы за океан.

Отказ Европы от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом отразился на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, указал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников.