Москва, 28 марта, 2025, 07:46 — ИА Регнум. За ночь 28 марта российскими средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 78 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

В небе над Воронежской областью сбито 32 беспилотника ВСУ, 19 — над территорией Саратовской области, над Курской областью — 17, шесть дронов уничтожено над Белгородской областью, два беспилотника ликвидированы в Липецке и по одному БПЛА нейтрализовано над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

О последствиях на земле информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.

Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.