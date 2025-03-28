Вена, 28 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Россия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 27 марта заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Mid.ru Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич

«Направляем официальные письма в адрес генерального секретаря ОБСЕ Ф. Синирлиоглу и руководителей её исполнительных структур, включая директора бюро по демократическим институтам М. Телалиан и верховного комиссара по делам национальных меньшинств К. Кампа с требованием оказать на власти Молдовы давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Е. Гуцул, а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинёва как страны — участницы организации», — уточнил дипломат в Telegram-канале.

Лукашевич добавил, что Россия рассчитывает на оперативную реакцию. По словам постпреда при организации, Москва осуждает нескрываемое давление на получившую мандат от жителей Гагаузии Гуцул и призывает Кишинёв немедленно освободить главу автономии, а также отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Молдавия обязана создать равные условия для всех политических сил страны для обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма, подчеркнул Лукашевич.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало. 27 марта молдавские силовики провели обыски в помещениях правительства Гагаузии.

Гуцул 27 марта обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Также глава Гагаузии обратилась к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Политик отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль получил обращение главы Гагаузии к Путину и ознакомился с документом.