Россия призвала ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
РФ осудила задержание Гуцул и потребовала от ОБСЕ добиться её освобождения
Вена, 28 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Россия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 27 марта заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Направляем официальные письма в адрес генерального секретаря ОБСЕ Ф. Синирлиоглу и руководителей её исполнительных структур, включая директора бюро по демократическим институтам М. Телалиан и верховного комиссара по делам национальных меньшинств К. Кампа с требованием оказать на власти Молдовы давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Е. Гуцул, а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинёва как страны — участницы организации», — уточнил дипломат в Telegram-канале.
Лукашевич добавил, что Россия рассчитывает на оперативную реакцию. По словам постпреда при организации, Москва осуждает нескрываемое давление на получившую мандат от жителей Гагаузии Гуцул и призывает Кишинёв немедленно освободить главу автономии, а также отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Молдавия обязана создать равные условия для всех политических сил страны для обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма, подчеркнул Лукашевич.
Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало. 27 марта молдавские силовики провели обыски в помещениях правительства Гагаузии.
Гуцул 27 марта обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Также глава Гагаузии обратилась к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Политик отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль получил обращение главы Гагаузии к Путину и ознакомился с документом.