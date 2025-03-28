Воронеж, 28 марта, 2025, 07:20 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 28 марта в небе над пятью районами подразделения противовоздушной обороны уничтожили более 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

При отражении массированной атаки на регион с воздуха, по предварительной информации, удалось не допустить разрушений на земле. Пострадавших также нет, заверил Гусев.

При падении обломков сбитого БПЛА в одном из районов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно потушен, добавил губернатор.

Гусев предупредил население, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.

Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.