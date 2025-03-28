Саратов, 28 марта, 2025, 07:24 — ИА Регнум. В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов ранним утром 28 марта в аэропорту Гагарин. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее ограничение вводили в Саратове 23 марта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта временные ограничения ввели в аэропорту Казани. В 19:18 мск ограничения были сняты. Утром 20 марта ограничения вводили в международных аэропортах Самары и Саратова также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты 19 марта.