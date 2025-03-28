Вашингтон, 28 марта, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск выразил уверенность, что украинский конфликт завершится заключением мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — высказал мнение Маск.

Американский чиновник также считает, что во многом завершению конфликта будут способствовать усилия президента США Дональда Трампа. Его план — единственное условие, которое «точно сработает», заверил Маск.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с моряками АПЛ «Архангельск» российский президент Владимир Путин отметил искреннее желание Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. России нужно устранить первопричины конфликта и обеспечить свою безопасность на длительную перспективу, добавил Путин.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков 27 марта заявил, что новый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа касательно договорённостей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируется. Однако диалог сторон будет продолжаться.

В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц находятся в постоянном контакте, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Трамп 17 марта заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими.