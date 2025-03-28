Вашингтон, 28 марта, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Украинский народ и конституция определяют власть в стране. Соответствующее заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности Белого дома привело 27 марта агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Власть на Украине определяется её конституцией и народом страны, заявил представитель Совета нацбезопаности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине», — указали в статье.

При этом реакции Украины на предложение Путина не последовало.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта в Мурманске Путин в ходе общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» отметил, что в международной практике существует возможность введения внешнего управления. Это, вероятно, стало бы отправной точкой для легитимных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую можно передать под временное управление под эгидой ООН для проведения в стране выборов. Российский лидер напомнил о подобных случаях в таких регионах, как Восточный Тимор, Новая Гвинея и части бывшей Югославии. Такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа, считает Путин.

Путин неоднократно подчеркивал, что Владимир Зеленский с 20 мая 2024 года нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государств в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.