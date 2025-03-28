Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Семь туристов, в том числе пять детей, пострадавших в результате аварии на рифах с батискафом «Синдбад» в египетской Хургаде, остаются в больницах. Об этом сообщил Telegram-канал генерального консульства РФ в Хургаде.

Иван Шилов ИА Регнум Туризм

Врачи заверили, что здоровью госпитализированных россиян угрозы нет.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело в связи с крушением батискафа.

Как сообщало ИА Регнум, опубликован список 45 россиян, которые находились на потерпевшем крушение у побережья Хургады в Египте батискафе «Синдбад». Многие фамилии повторяются: пять человек с фамилией Гордеев, четверо Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных.

Утром 27 марта при крушении батискафа погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация.

Всего в больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, из них 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Личность ещё одного пострадавшего устанавливается.