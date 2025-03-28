Киев, 28 марта, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Соглашение о перемирии в Чёрном море не касается российских военных кораблей. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Mil.ru Корабли Черноморского флота

«Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договорённость не распространяется на российские военные корабли», — приводит его слова издание «Страна. ua».

При этом перемирие касается всех украинских портов черноморского региона, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что делегации обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. По словам министра, Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта, прокомментировали в Кремле. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной. Также в документе отмечено, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США, стороны согласились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.