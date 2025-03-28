Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Опубликован список из 45 россиян, которые находились на потерпевшем крушение у побережья Хургады в Египте батискафе «Синдбад». Документ появился в распоряжении «РИА Новости».

(сс) compidoc Хургада

Исходя из списка, в роковой день на экскурсию на батискаф пришли туристы семьями. Многие фамилии повторяются: пять человек с фамилией Гордеев, четверо Валиуллиных, Болдыревых, Боровковых, трое Измайловых, по двое Буценко, Никифоровых, Калгиных, Фаттаховых, Головиных.

Большинство пассажиров удалось спасти.

В соцсетях написали, что внутри батискафа оставались не менее пяти человек.

При этом, туристка из России рассказала SHOT, что спаслась с батискафа вместе с двумя детьми в день своего рождения. Якобы они стояли в очереди на погружение в люк, как вдруг судно начало тонуть. Батискаф даже не отошёл от берега.

Информация уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта при крушении батискафа у побережья Хургады погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

Авария с батискафом произошла в 1 км от берега. Аппарат проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На его борту, помимо членов экипажа, находились 45 россиян. Туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты.

Всего в больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, из них 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Личность ещё одного пострадавшего устанавливается.