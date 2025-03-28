Киров, 28 марта, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Росимущество обязали вернуть бывшим собственникам активы Ивановского завода тяжёлого станкостроения. Соответствующее решение вынес второй арбитражный апелляционный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Первая инстанция утвердила поворот в январе, рассмотрев иск частных собственников предприятия, у которых оно было изъято весной 2024 года. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение в апелляции», — приводит РБК данные карточки судебного разбирательства.

По состоянию на начало 2024 года собственниками активов завода значились Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО «ИЗТС», ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест».

Генпрокуратура в иске указала, что 81,8% акций завода Бажановы приобрели незаконно, затем они остановили производство, разорвали кооперационные связи с оборонными предприятиями, вывели активы в аффилированные организации и сдали имущество в аренду. Ивановский областной арбитражный суд постановил передать акции завода в государственную собственность. Однако данное решение было обжаловано частными акционерами завода.

В сентябре 2024 года Второй арбитражный апелляционный суд города Кирова отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского станкостроительного завода.

Решение Второго арбитражного апелляционного суда о передаче активов владельцам активов Ивановского завода вступило в законную силу 27 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Генеральная прокуратура подала иск в суд и решила вернуть в госсобственность акции Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). В ведомстве уточнили, что в 1990-х годах предприятие приватизировали незаконно. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС приняли не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства.

Госкорпорация «Ростех» в сентябре 2024 года обратилась к государству с просьбой передать ей акции Ивановского завода тяжёлого станкостроения.