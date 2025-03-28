Ростов-на-Дону, 28 марта, 2025, 05:57 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 28 марта средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что вражеский дрон был перехвачен в небе над Чертковским районом. По предварительной информации, при отражении атаки с воздуха никто не пострадал, разрушений на земле не допущено.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.

Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.