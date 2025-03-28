В Ростовской области средства РЭБ обезвредили ночью вражеский беспилотник
Ростов-на-Дону, 28 марта, 2025, 05:57 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 28 марта средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что вражеский дрон был перехвачен в небе над Чертковским районом. По предварительной информации, при отражении атаки с воздуха никто не пострадал, разрушений на земле не допущено.
Как сообщало ИА Регнум, в небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.
Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.