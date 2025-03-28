Саратов, 28 марта, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил ночью 28 марта об объявленной в регионе угрозе атаки БПЛА.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

В Telegram-канале он написал, что информация об опасности с воздуха поступила из Минобороны России.

В области локально работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность, добавил Бусаргин.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.

Рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.