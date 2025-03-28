Вашингтон, 28 марта, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Украина, вероятно, не подпишет договор о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами в течение следующей недели, как ранее предполагал американский министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх высокопоставленных украинских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский с Трампом

Один из собеседников издания назвал новый проект США «несправедливым», а другой сравнил его с «грабежом». Третий чиновник добавил, что власти привлекли группу юристов для анализа документа и подготовки контрпредложения.

Новый договор должен заменить предыдущее соглашение о совместной добыче ресурсов, которое Киев и Вашингтон согласовали в феврале, но так и не подписали из-за разногласий, возникших в ходе встречи в Белом доме между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По заключению издания, новый проект договора выходит далеко за рамки предыдущего и охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Новый проект соглашения Киева и Вашингтона, переданный США 23 марта, охватывает все полезные ископаемые, включая нефть и газ, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.