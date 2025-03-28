На Украине заявили, что не подпишут сделку по недрам с США
FT: Украина не подпишет сделку по недрам с США на следующей неделе
Вашингтон, 28 марта, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Украина, вероятно, не подпишет договор о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами в течение следующей недели, как ранее предполагал американский министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх высокопоставленных украинских чиновников.
Один из собеседников издания назвал новый проект США «несправедливым», а другой сравнил его с «грабежом». Третий чиновник добавил, что власти привлекли группу юристов для анализа документа и подготовки контрпредложения.
Новый договор должен заменить предыдущее соглашение о совместной добыче ресурсов, которое Киев и Вашингтон согласовали в феврале, но так и не подписали из-за разногласий, возникших в ходе встречи в Белом доме между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
По заключению издания, новый проект договора выходит далеко за рамки предыдущего и охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.
Как сообщало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.
Новый проект соглашения Киева и Вашингтона, переданный США 23 марта, охватывает все полезные ископаемые, включая нефть и газ, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.