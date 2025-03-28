Москва, 28 марта, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Получить бесплатную путёвку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе инвалиды. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — напомнила Бессараб «РИА Новости».

Также на бесплатную помощь могут рассчитывать граждане, подвергшиеся радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с ядерными испытаниями на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории лиц. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий тоже имеют право на санаторное лечение.

Парламентарий добавила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать способ получения набора социальных услуг — либо в виде ежемесячной денежной компенсации, либо в натуральной форме.

Как сообщало ИА Регнум, Героям Труда Российской Федерации положено первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Также им гарантированы внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах и первоочередное получение бесплатных путёвок в санатории и профилактории.

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 апреля обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда РФ.