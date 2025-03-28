Берлин, 28 марта, 2025, 05:05 — ИА Регнум. Истребители НАТО были подняты в воздух над Балтийским морем для сопровождения российского самолёта Ил-20М, который двигался со стороны Калининградской области. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на свои источники.

Curimedia Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии

По информации издания, в 09:14 по местному времени (11:14 мск) была зафиксирована активность в воздушном пространстве вблизи Калининграда. Примерно через 12 минут с авиабазы в Лаге в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания были подняты в воздух два истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС Германии.

В 09:49 истребители визуально обнаружили Ил-20М, который, предположительно, не выходил на связь и летел якобы с выключенными транспондерами.

Немецкие истребители сопровождали российский борт несколько километров восточнее острова Рюген, после чего Ил-20М развернулся в сторону Калининграда.

Самолёт не нарушил воздушное пространство Германии и, следовательно, не нарушил воздушное пространство НАТО, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, вблизи поместья президента США Дональда Трампа подняли истребители для сопровождения трех гражданских самолетов, нарушивших закрытое воздушное пространство, заявил телеканал Newsmax 2 марта.

11 февраля Варшава подняла в воздух дежурную военную авиацию из-за «активности России». В связи с «операцией РФ на территории Украины» в состояние высшей степени готовности привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, утверждало командование ВС Польши.