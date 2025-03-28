Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Находившаяся на борту затонувшего в Египте батискафа «Синдбад» врач Уруссинской центральной районной больницы Татарстана Кристина Валиуллина может быть жива. По данным Telegram-канал SHOT, египетские власти в спешке перепутали имена.

Mil.ru Батискаф

«Врачу из Татарстана удалось выжить после трагического крушения батискафа в Хургаде. Жизни Кристины Валиуллиной и её детей ничего не угрожает», — сообщили авторы.

Отмечается, что супруг Кристины Равиль Валиуллин числится погибшим.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта при крушении батискафа у побережья Хургады погибли шесть россиян, в том числе двое детей. В Генконсульстве РФ уточнили, что в больницах остаются семеро россиян, из них пятеро детей, пострадавших в результате происшествия.

Авария с батискафом произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. Аппарат проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На его борту, помимо членов экипажа, находились 45 россиян. Туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты.