Одесса, Украина, 28 марта, 2025, 04:49 — ИА Регнум. На Украине ночью 28 марта взрывы прогремели в Одессе, сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Градоначальник не привёл подробностей инцидентов. Нет информации о возможных поврежденных в результате взрывов объектах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Житомирской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.