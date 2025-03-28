Мурманск, 28 марта, 2025, 04:38 — ИА Регнум. В международной практике существует возможность введения внешнего управления, что может стать отправной точкой для легитимных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения 27 марта в Мурманске с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Путин напомнил о случаях внешнего управления под эгидой ООН в таких регионах, как Восточный Тимор, Новая Гвинея и части бывшей Югославии.

«Такая практика существует, и можно было бы обсудить возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН, с участием Соединённых Штатов, европейских стран и наших партнёров и друзей», — пояснил президент.

По мнению Путина, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.

Потом бы с этим правительством можно было бы начать переговоры о мирном договоре и подписать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире и обеспечат стабильность и надёжность, заключил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк 20 мая, но дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен, а украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государств в случае введения в стране военного положения. Он также обозначал, что единственным легитимным органом власти осталась Рада, а остальные утратили свою правомочность.