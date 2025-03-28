Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 04:31 — ИА Регнум. У российских туристов, пострадавших при крушении батискафа «Синдбад» у побережья египетской Хургады, медики диагностировали различные травмы. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в управлении скорой помощи.

Faris knight Скорая помощь. Египет

«Туристы поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», — привёл источник агентства данные о пациентах.

Кроме того, несколько человек не имеют видимых повреждений. Всего в больницы Хургады доставили 21 пострадавшего, из них 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Личность ещё одного пострадавшего устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта в Генконсульстве РФ подтвердили, что жертвами крушения батискафа в Хургаде числятся шесть россиян, в том числе двое детей. В больницах остаются семеро российских граждан, из них пятеро детей. По оценке врачей, их состояние не вызывает опасений.

Авария прогулочного батискафа «произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние. Большинство туристов удалось спасти, их доставили в гостиницы и больницы Хургады.

По информации источника ИА Регнум, при крушении батискафа погибли супруги Валиуллины из Татарстана. Две их дочери попали в больницу. 21 марта семья прилетела на отдых в Египет и разместилась в отеле Mirage Bay. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам.

Одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом. В СМИ и соцсетях уточнялось, что один из двух пилотов батискафа мог не справиться с управлением и налететь на риф, после чего подводный аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.