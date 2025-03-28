Хургада, Египет, 28 марта, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Туристка из России Регина спаслась с батискафа «Синдбад» в Хургаде вместе с двумя детьми (9 и 10 лет) в день своего рождения. Женщина рассказала SHOT подробности.

Хургада

По словам Регины, субмарины отходят от пирса у отеля Sindbad и делают не менее пяти рейсов в день.

За всё время отпуска, заверяет туристка, это был единственный случай нарушения безопасности.

Регана пояснила, что батискаф начал тонуть около пирса в момент, когда люди в него погружались. Женщину и её детей спасло то, что они стояли в очереди, перед ними было минимум семь человек.

«Люки были открыты, люди спускались и лодка начала погружение. Египтянин, который стоял и отвечал за погрузку, начал кричать «стоп», и, естественно, его никто не услышал. Потом он начал подавать знаки, чтобы мы забирались на пирс», — рассказала хронологию трагедии Регина.

Женщина добавила, что всё произошло очень быстро. Люди оказались в воде и пытались самостоятельно подплыть к пирсу.

В день трагедии, 27 марта, Регине исполнилось 45 лет, для нее теперь это второй день рождения, заключила женщина.

Как сообщало ИА Регнум, жертвами крушения батискафа у побережья египетской Хургады числятся шесть россиян, в том числе двое детей. Информацию об этом 27 марта подтвердили в Генконсульстве РФ.

В больницах Хургады остаются семеро россиян, из них пятеро детей, пострадавших в результате происшествия. По оценке врачей, их состояние не вызывает опасений, добавили дипломаты.

В результате происшествия с подводным батискафом «Синдбад» у побережья Хургады в Египте увеличилось число пострадавших до 23 человек.

Авария прогулочного батискафа произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несколько детей.

Туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты на прогулочный батискаф.

По информации источника ИА Регнум, при крушении батискафа погибли супруги Валиуллины из Татарстана. Две их дочери попали в больницу. 21 марта семья прилетела на отдых в Египет и разместилась в отеле Mirage Bay. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам.